5 Pembalap yang Paling Sering Menang di MotoGP Valencia, Nomor 1 Dani Pedrosa!

Dani Pedrosa paling sering menang di MotoGP Valencia. (Foto: MotoGP.com)

SEBANYAK 5 pembalap yang paling sering menang di MotoGP Valencia akan diulas Okezone. Seri penutup MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Riccardo Tormo, Valencia pada Minggu 29 November 2026 malam WIB.

Sejak Riccardo Tormo menjadi arena MotoGP Valencia pada 1999, sudah ada puluhan rider yang menjadi pemenang di sirkuit ini. Lantas, siapa pembalap yang paling sering menang di MotoGP Valencia?

Berikut 5 pembalap yang paling sering menang di MotoGP Valencia:

1. Dani Pedrosa (4 Kemenangan)

Dani Pedrosa tercatat sebagai rider dengan kemenangan terbanyak di MotoGP Valencia. The Little Spaniard -julukan Dani Pedrosa- empat kali menjadi kampiun MotoGP Valencia, tepatnya pada 2007, 2009, 2012 dan 2017.

Tak heran Dani Pedrosa sering menang di sirkuit ini. Karena berasal dari Spanyol, Dani Pedrosa sering berlatih di sirkuit ini.

2. Jorge Lorenzo (4 Kemenangan)

Selain Dani Pedrosa, ada Jorge Lorenzo yang juga empat kali memenangkan MotoGP Valencia. X-Fuera -sapaan akrab Jorge Lorenzo- juara MotoGP Valencia pada 2010, 2013, 2015 dan 2016.

Valencia menjadi salah satu sirkuit bersejarah bagi Jorge Lorenzo. Sebab, trofi MotoGP 2015 yang diamankan Jorge Lorenzo dipastikan di Sirkuit Riccardo Tormo.