PBVSI Resmi Perpanjang Kontrak Marcos Sugiyama, Siap Tingkatkan Daya Saing Timnas Voli Putri Indonesia

JAKARTA – PP PBVSI resmi memperpanjang kontrak Marcos Sugiyama sebagai pelatih Timnas Voli Putri Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan federasi melalui media sosial resmi pada Senin 23 November 2026 malam WIB.

1. SEA Games 2027

PBVSI perpanjang kontrak Marcos Sugiyama (Foto: Instagram/@pbvsi_official)

Perpanjangan kontrak ini memastikan Sugiyama tetap mendampingi Timnas Voli Putri Indonesia dalam persiapan menghadapi sejumlah agenda internasional. Salah satu target yang akan menjadi fokusnya adalah SEA Games 2027.

"PP PBVSI resmi memperpanjang kerja sama dengan Marcos Sugiyama sebagai Head Coach Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia," tulis PP PBVSI dalam unggahan di Instagram resminya (@pbvsi_official), dikutip Selasa (24/11/2026).

"Kepercayaan dan komitmen ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun prestasi serta meningkatkan daya saing voli putri Indonesia di kancah internasional," sambung keterangan resmi itu.

2. Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia

Meski telah mengumumkan perpanjangan kerja sama, PBVSI belum menyampaikan durasi kontrak baru pelatih asal Brasil tersebut. Sebelumnya, Sugiyama juga dipercaya menangani Timnas Indonesia U-21 dan mendampingi tim dalam sejumlah kompetisi, termasuk SEA Games 2025 serta Asian Games 2026.

Sugiyama pertama kali dikontrak PBVSI pada 4 November 2024 dan diperkenalkan kepada publik enam hari kemudian. Pada awal masa tugasnya, ia mendapat tanggung jawab utama untuk menangani program pembinaan voli putri Indonesia.