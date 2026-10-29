Buka-bukaan, Novak Djokovic Akui Segera Pensiun dari Dunia Tenis

BINTANG tenis asal Serbia, Novak Djokovic, menegaskan tidak terlalu ambil pusing terhadap berbagai spekulasi mengenai masa depannya di dunia tenis profesional. Kendati demikian, petenis pemilik 102 gelar juara tersebut secara jujur mengakui keputusan untuk gantung raket kini terasa kian dekat di depan mata.

Petenis berusia 39 tahun tersebut baru saja meraih gelar juara pertamanya di kalender 2026 usai bertengger di podium tertinggi China Open 2026. Meski belum menambah koleksi gelar Grand Slam sejak US Open 2023, Djokovic terbukti masih kompetitif di papan atas dunia, termasuk menjadi runner-up di Australian Open 2026 usai bersaing dengan Carlos Alcaraz serta menembus semifinal Wimbledon.

Saat ini, Djokovic bertengger di peringkat 12 dunia dan bersiap menambah koleksi pialanya pada kejuaraan ATP 500 Swiss Indoors di Basel. Di tengah konsistensinya, desakan dan saran agar dirinya pensiun demi menjaga warisan rekor emasnya kerap bermunculan dari berbagai pihak.

1. Menanggapi Kritik

Menanggapi berbagai saran dan kritik publik yang memintanya segera mengakhiri karier, Djokovic mengaku sama sekali tidak merasa gusar. Menurutnya, spekulasi merupakan hal yang sangat wajar terjadi di dunia olahraga profesional.

Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)

"Oh ya, semuanya ada di sana. Selama masih ada orang, akan selalu ada spekulasi. Itu sudah menjadi sifat manusia, dan itu tidak hanya terjadi di sini, tetapi di mana-mana. Orang-orang suka mengkritik, menilai, dengan informasi yang tidak cukup, tetapi itu bukan sesuatu yang asing bagi saya. Saya tidak mempedulikannya," ujar Djokovic kepada media Serbia, Sportal, dikutip Kamis (29/10/2026).

"Saya tidak marah tentang hal itu, saya marah tentang beberapa hal lain. Beberapa hal yang jauh lebih besar membuat saya marah," tambahnya.

2. Keinginan Pensiun

Isu masa depan pemegang 24 gelar Grand Slam ini juga sempat dibahas dalam dokumenter Novak Djokovic: The Wolf in Winter. Jelang perilisannya, ia sempat membagikan pemikirannya mengenai proses menyudahi karier dengan mengutip pandangan legenda tenis dunia, Andre Agassi.