Hasil Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri On Fire, Hyundai Hillstate Permalukan Pink Spiders!

PEMAIN Voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, terus melanjutkan kisah manisnya di ajang Liga Voli Korea 2026-2027. Kali ini, Megawati membawa sang klub, Hyundai Hillstate, menang 3-0 atas Pink Spiders (25-19, 25-17, 28-26) di lanjutan Liga Voli Korea 2026-2027 yang berlangsung di Gimnasium Suwon, Korea Selatan pada Minggu (22/11/2026) siang WIB.

Tak sekadar bermain, Megawati menunjukkan kelasnya dalam laga ini. Pevoli 27 tahun ini mencetak dua digit poin, yang mana mencetak 18 poin!

Hyundai Hillstate menang 3-0 atas Pink Spiders. (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kemenangan ini merupakan yang kedua dicetak Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027. Sebelumnya pada Rabu 18 November 2026, Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP SOOPers W.

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, laga sempat berjalan ketat. Hyundai Hillstate sempat tertinggal 1-2 dari sang lawan. Namun, performa impresif Pevoli asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, membuat Hyundai Hillstate bangkit.

Lewat permainan impresif, Hyundai Hillstate melesat unggul 6-3 atas Pink Spiders. Setelah itu, Hyundai Hillstate tak terbendung. Sempat unggul 17-12, 22-16, Hyundai Hillstate menutup set pertama dengan skor 25-19.

Memasuki set kedua, dominasi Hyundai Hillstate semakin tak terbendung. Hyundai Hillstate melesat dengan keunggulan 12-6, 17-11 dan menutup set kedua dengan skor 25-17.