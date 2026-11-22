PEMAIN Voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, terus melanjutkan kisah manisnya di ajang Liga Voli Korea 2026-2027. Kali ini, Megawati membawa sang klub, Hyundai Hillstate, menang 3-0 atas Pink Spiders (25-19, 25-17, 28-26) di lanjutan Liga Voli Korea 2026-2027 yang berlangsung di Gimnasium Suwon, Korea Selatan pada Minggu (22/11/2026) siang WIB.
Tak sekadar bermain, Megawati menunjukkan kelasnya dalam laga ini. Pevoli 27 tahun ini mencetak dua digit poin, yang mana mencetak 18 poin!
Kemenangan ini merupakan yang kedua dicetak Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027. Sebelumnya pada Rabu 18 November 2026, Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP SOOPers W.
Di set pertama, laga sempat berjalan ketat. Hyundai Hillstate sempat tertinggal 1-2 dari sang lawan. Namun, performa impresif Pevoli asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, membuat Hyundai Hillstate bangkit.
Lewat permainan impresif, Hyundai Hillstate melesat unggul 6-3 atas Pink Spiders. Setelah itu, Hyundai Hillstate tak terbendung. Sempat unggul 17-12, 22-16, Hyundai Hillstate menutup set pertama dengan skor 25-19.
Memasuki set kedua, dominasi Hyundai Hillstate semakin tak terbendung. Hyundai Hillstate melesat dengan keunggulan 12-6, 17-11 dan menutup set kedua dengan skor 25-17.