Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Tutup Musim 2026 dengan Prestasi Peringkat 15 Besar Dunia

PETENIS kebanggaan Filipina, Alexandra Eala, baru saja menutup rangkaian musim kompetisinya dengan catatan yang luar biasa gemilang. Di tengah masa istirahat dan pemulihan bersama keluarga tercinta, petenis muda berusia 21 tahun ini menerima kabar gembira yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bintang tenis dunia.

Pembaruan peringkat resmi dari Women's Tennis Association (WTA) menempatkan Eala di posisi ke-15 dunia untuk sektor tunggal. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkannya sebagai pemain terbaik keenam di kelompok usia di bawah 23 tahun dalam daftar elite tersebut.

Sepanjang musim 2026 yang luar biasa ini, Eala sukses mengumpulkan total 2.392 poin ranking. Melalui akun Instagram pribadinya, ia bahkan menggambarkan pencapaian fantastis ini dengan ungkapan penuh rasa syukur, menyebutnya sebagai "akhir cerita bak negeri dongeng untuk musim bak negeri dongeng."

Bagi para penggemar setia maupun masyarakat Filipina, musim ini memang menjadi saksi dari lonjakan prestasi yang sangat bersejarah. Eala berhasil merebut gelar juara tunggal WTA pertamanya di ajang D.C. Open yang berlangsung di Washington.

Alexandra Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

1. Bersinar Sepanjang 2026

Selain sukses menaklukkan panggung di Washington, performa impresif petenis kidal berbakat ini juga berlanjut saat ia keluar sebagai juara di ajang WTA 125 yang dihelat di Birmingham. Konsistensi permainan tingkat tinggi sepanjang tahun membawanya mencatatkan rekor impresif 47 kemenangan dan 26 kekalahan, serta mengantongi hadiah uang hingga USD2 juta atau sekira Rp38,1 miliar.

Rangkaian turnamen kompetitif tersebut ditutup Eala pada ajang Hong Kong Open, di mana ia berhasil melaju hingga babak puncak sebelum akhirnya harus puas keluar sebagai runner-up usai kalah dari Claire Liu. Perjalanan menuju final tersebut sama sekali tidak didapat dengan mudah dan menguras banyak tenaga.