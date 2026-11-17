Alasan Unik Legenda Tenis Rafael Nadal dan Roger Federer Belum Ajak Novak Djokovic Masuk Grup Obrolan

LEGENDA tenis dunia, Rafael Nadal, akhirnya buka suara mengenai alasan mengapa Novak Djokovic belum tergabung dalam grup obrolan pribadi bersama dirinya dan Roger Federer. Meski ketiganya dikenal sebagai trio legendaris Big Three yang mendominasi sejarah tenis modern, komunikasi intensif saat ini baru terjalin antara Nadal dan Federer saja.

Petenis asal Spanyol yang mengoleksi 22 gelar Grand Slam itu mengaku masih menjalin hubungan yang sangat erat dengan Federer sejak dirinya gantung raket pada 2024 lalu. Nadal yang kini berusia 40 tahun dan Federer yang menginjak usia 45 tahun rutin bertukar kabar mengenai berbagai hal di luar urusan teknis lapangan tenis.

"Kami berhubungan hampir setiap minggu. Kami mengobrol, dan kami bercanda bahwa kami jauh lebih hebat daripada para pemain saat ini (tertawa). Seriusnya, kami biasanya membicarakan hal-hal lain, seperti golf dan olahraga lainnya; kami juga saling bertukar ide, ini hubungan pertemanan yang normal," ungkap Nadal kepada AP, dikutip Selasa (17/11/2026).

1. Status Aktif Djokovic Jadi Penghalang Utama

Nadal menjelaskan secara blak-blakan bahwa absennya grup WhatsApp khusus yang berisi dirinya, Federer, dan Djokovic bukan dilandasi oleh masalah pribadi. Satu-satunya alasan mengapa ruang obrolan itu belum terbentuk adalah karena petenis asal Serbia berusia 39 tahun tersebut masih berstatus sebagai pemain aktif di tur profesional.

Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)

"Kami tidak memiliki grup obrolan antara Federer, Djokovic, dan saya, karena Novak masih aktif bertanding," ujar Nadal.

2. Persiapan Nadal Jelang Laga Ekshibisi di Las Vegas

Di sisi lain, perjalanan karier Djokovic sepanjang musim kompetisi 2026 memang terbilang cukup berat dan baru saja berakhir usai tersingkir di babak kedua Rolex Paris Masters. Untuk pertama kalinya dalam 21 tahun sejak musim penuh perdananya pada 2005, ia gagal menembus perempat final di seluruh sembilan turnamen level Masters 1000, meski sempat mencapai final Australian Open dan semifinal Wimbledon.

Sementara Djokovic masih berjuang mempertahankan eksistensinya di level tertinggi, Nadal tengah bersiap untuk kembali mengayunkan raketnya. Pemilik julukan King of Clay ini dijadwalkan tampil dalam sebuah pertandingan ekshibisi di Las Vegas pada Februari 2027 mendatang, tepat sebelum gelaran turnamen Indian Wells dimulai.