Juara MotoGP 2026, Marc Marquez Lampaui Gelar Milik Valentino Rossi!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil menjadi juara MotoGP 2026. Titel ini membuat Marc Marquez melampaui jumlah gelar legenda MotoGP, Valentino Rossi.

1. Marc Marquez Unggul Jauh dari Jorge Martin

Gelar juara MotoGP 2026 diraih Marc Marquez setelah finis kedelapan di MotoGP Portugal 2026. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil ciamik sejak awal balapan yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Dengan finis kedelapan, Marquez mendapat tambahan delapan poin yang sudah cukup untuk mengunci gelar. Ia kini unggul 43 angka atas pesaing terdekatnya, Jorge Martin (Aprilia Racing), yang mengoleksi 396 poin di posisi dua.

2. Marc Marquez Samai Gelar Giacomo Agostini

Bagi Marc Marquez, ini merupakan gelar MotoGP kedelapan serta titel juara dunia ke-10 di semua kelas. Catatan ini membuat Marc Marquez menyamakan jumlah titel MotoGP atau kelas 500 cc milik legenda Giacomo Agostini.

Agostini tercatat memiliki delapan gelar juara 500 cc yang diraih pada 1966-1975. Mantan pembalap asal Italia itu tercatat menjuarai tujuh gelar secara beruntun pada 1966-1972 bersama MV Agusta, kemudian satu titel bersama Yamaha pada 1975.