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Ketum PP PESTI Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |22:30 WIB
Ketum PP PESTI Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar
Ketum PP PESTI Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar. (Foto: Ist)
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MAKASSAR - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP PESTI), Irjen Pol. Dr. Awal Chairuddin, menegaskan pentingnya regenerasi atlet untuk menjaga kesinambungan prestasi soft tennis Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Soft Tennis Indonesia Piala Kapolda Sulawesi Selatan 2026 di Lapangan Tenis Hasanuddin, Makassar, Jumat (30/10/2026).

Kejurnas yang berlangsung hingga Minggu (1/11/2026) tersebut diikuti sekitar 100 atlet dari berbagai daerah. Ajang ini tidak hanya menjadi arena perebutan gelar juara, tetapi juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet muda potensial yang diproyeksikan memperkuat Indonesia di level internasional.

Awal mengatakan, regenerasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan prestasi olahraga. Karena itu, pembinaan atlet junior harus terus diperkuat agar Indonesia memiliki calon pemain andalan untuk menghadapi berbagai kejuaraan mendatang.

Keterlibatan atlet dari berbagai kelompok usia dalam Kejurnas di Makassar menjadi salah satu langkah PP PESTI memperluas basis pembinaan. Dengan kompetisi yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak atlet muda potensial yang muncul dari berbagai daerah.

“Kejuaraan seperti ini penting untuk menemukan bibit-bibit atlet junior dari berbagai daerah. Kita harus terus membina dan menyiapkan mereka agar kelak mampu menjadi andalan Indonesia dalam kejuaraan berikutnya,” ujar Awal dalam keterangannya.

Ketum PP PESTI Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis. (Foto: PP PESTI)
Ketum PP PESTI Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis. (Foto: PP PESTI)

Awal juga menyinggung keberhasilan tim soft tennis Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, September lalu. Pencapaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus daya saing atlet Indonesia di level internasional.

“Dengan semangat prestasi yang sudah diraih, kita harus terus mencari dan membina atlet-atlet junior agar nantinya mampu memberikan hasil yang lebih baik. Harapannya, mereka dapat mengharumkan nama bangsa pada berbagai kejuaraan internasional,” katanya.

 

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