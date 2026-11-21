Syarat Marc Marquez Jadi Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026 Hari Ini

Simak syarat Marc Marquez jadi juara dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026 hari ini (Foto: Facebook/MotoGP)

SYARAT Marc Marquez jadi juara dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026 hari ini akan dibahas Okezone. Tugasnya pada sesi ini sangat mudah.

1. Selangkah Lagi Juara Dunia

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez di ambang jadi juara dunia. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut menguasai puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 431 poin.

Pembalap asal Spanyol itu unggul 60 poin dari Jorge Martin di posisi dua. Ia juga memimpin 74 angka atas Marco Bezzecchi yang bertengger di tangga ketiga.

2. Syarat Mudah

Dengan situasi itu, Marquez bisa langsung jadi juara dunia selepas Sprint Race yang digelar pada Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB. Syaratnya, ia mesti unggul 62 poin dari kedua pesaing terdekat itu.

Artinya, Marquez cukup mengoleksi dua poin lebih banyak dari Martin saat Sprint Race. Caranya, pembalap berusia 33 tahun tersebut bisa memenangi balapan pendek itu tanpa peduli di mana Martinator dan Bezzecchi finis.

Jika jadi runner up, Marquez harus memastikan Martin paling tidak finis di urutan tiga. Ia akan jadi juara dunia sekalipun Bezzecchi memenangi Sprint Race MotoGP Portugal 2026.