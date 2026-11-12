Manajer Tim KTM Ngamuk Veda Ega Pratama Kalahkan 2 Pembalapnya

Manajer Tim KTM merasa hasil yang diraih dua pembalapnya sungguh mengecewakan (Foto: X/@MotoGP)

MANAJER Tim Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, mengamuk setelah dua ridernya, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte, kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Qatar 2026. Apalagi, itu adalah kali kedua secara beruntun mereka harus mengakui keunggulan lawan.

Seri ke-20 Moto3 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. David Almansa keluar sebagai pemenang diikuti Adrian Fernandez dan Maximo Quiles.

1. Veda Ega Pratama Posisi 4

Veda Ega Pratama (9) menyalip 3 pembalap di lap terakhir Moto3 Qatar 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Sementara, Veda Ega sukses mengakhiri balapan di posisi empat. Manuver ajaibnya di putaran terakhir mampu melambungkan pembalap asal Gunungkidul tersebut dari urutan tujuh.

Termasuk, Veda Ega mengasapi Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) di putaran terakhir. Rider asal Spanyol itu harus puas finis di posisi lima.

2. Kecewa

Ajo mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Apalagi, rekan setim Carpe, Brian Uriarte, harus mengakhiri balapan di posisi 15 setelah sempat bersenggolan.

“Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan dari balapan setelah memulai akhir pekan dengan cara yang tidak mudah pada Jumat,” kata Ajo, dikutip dari keterangan resmi Red Bull KTM, Kamis (12/11/2026).