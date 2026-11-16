Marco Bezzecchi Salip Jorge Martin di Klasemen Kelar MotoGP Portugal 2026?

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sangat kecil peluangnya menjadi juara MotoGP 2026. Hingga balapan menyisakan dua seri lagi, Marco Bezzecchi tertinggal 74 angka dari Marc Marquez (Ducati Lenovo) di puncak klasemen.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- hanya membutuhkan tambahan 14 angka dari dua race tersisa untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026. Meski kansnya menjadi juara dunia tipis, bukan berarti Marco Bezzecchi akan tampil seadanya di dua race MotoGP 2026 terakhir, yakni di Portugal dan Valencia.

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Ambisi Kalahkan Jorge Martin

Marco Bezzecchi saat ini menempati posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 357 angka. Ia terpaut 14 angka dari sang rekan setim, Jorge Martin, di posisi dua.

Rider asal Italia itu tentu tak mau kalah dari Jorge Martin, pembalap yang akan membela Yamaha di MotoGP 2027. Marco Bezzecchi dijamin ingin menunjukkan kepantasannya mendapatkan kontrak jangka panjang dari Aprilia Racing.

Marco Bezzecchi mendapatkan kontrak dari Aprilia Racing hingga 2028. Sementara itu, Jorge Martin tidak mendapatkan perpanjangan masa bakti dari Aprilia hingga hengkang ke Yamaha.

2. Catatan Manis di Portugal dan Valencia

Musim lalu atau di dua race pamungkas MotoGP 2025, Marco Bezzecchi unjuk gigi. Ia tercatat sebagai pemenang MotoGP Portugal dan Valencia 2025!