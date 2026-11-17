Francesco Bagnaia Resmi Absen di MotoGP Portugal 2026, Digantikan Iker Lecuona

DUCATI Lenovo mengumumkan Francesco Bagnaia resmi absen di MotoGP Portugal 2026. Posisinya akan digantikan oleh Iker Lecuona yang selama ini jadi deputi di Gresini Racing.

Bagnaia mengalami cedera patah tulang pada bagian metatarsal di kaki kanannya usai kecelakaan di Sprint Race MotoGP Qatar 2026. Alhasil, pria asal Italia itu absen pada balapan utama.

Kemudian, Bagnaia harus diterbangkan ke Italia untuk menjalani operasi pada Selasa 10 November 2026. Mengingat cederanya, juara dunia MotoGP 2023 itu diprediksi akan absen pada dua seri terakhir.

1. Iker Lecuona

Benar saja, Bagnaia dipastikan menepi pada gelaran MotoGP Portugal 2026 akhir pekan ini. Posisinya akan digantikan oleh Lecuona yang merupakan pembalap tim pabrikan Ducati di ajang World Superbike.

“Iker Lecuona akan balapan di MotoGP Portugal 2026 bersama Ducati Lenovo. Pembalap asal Spanyol itu akan menggantikan Francesco Bagnaia untuk seri Portugal,” bunyi pernyataan resmi Ducati, dikutip Selasa (17/11/2026).

“Pecco Bagnaia sedang beristirahat setelah menjalani operasi pada Selasa pekan lalu. Seturut dengan proses menstabilkan dua patahan di kaki kanannya, dia melanjutkan program pemulihan,” imbuh tim asal Borgo Panigale tersebut.