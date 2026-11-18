Sempat Tertekan, Putri KW Girang Lolos ke 16 Besar Hong Kong Open 2026

Putri KW girang bisa lolos 16 besar Hong Kong Open 2026 meski sempat tertekan (Foto: X/@INABadminton)

KOWLOON – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) lega bisa lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026 Super 500. Apalagi, ia sempat merasakan tekanan selama pertandingan melawan Karupathevan Letshanaa.

Duel babak pertama Hong Kong Open 2026 itu berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Rabu (18/11/2026) siang WIB. Putri sukses mengalahkan wakil Malaysia itu dengan skor 21-15 dan 21-12.

1. Tidak Mudah

Usai pertandingan, Putri mengatakan sangat senang dapat melangkah ke babak selanjutnya. Menurutnya, setiap laga memang tidak mudah karena menghadirkan banyak tantangan.

"Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan dan lepas dari tekanan. Walau tadi saya sempat unggul tapi terkejar dan disusul di interval gim pertama,” kata Putri dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).

“Cukup sulit untuk saya kembali membalikkan keadaan jadi pelatih mengingatkan saya cukup tegas untuk tahan pikirannya dan menghidupkan hawa pertandingan," sambung perempuan asal Tangerang itu.

"Tidak terlalu ada perbedaan antara arena lama dengan arena baru, sama saja dengan kondisi yang berangin," tegas Putri.