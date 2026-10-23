Hasil Perempatfinal French Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Terhenti

PARIS - Nasib kurang beruntung harus dialami dua pilar tunggal Indonesia, Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani, di ajang French Open 2026. Perjuangan kedua pebulu tangkis tersebut dipastikan terhenti setelah sama-sama harus mengakui keunggulan lawannya masing-masing di babak delapan besar.

Dua pertandingan itu berlangsung di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Jumat (23/10/2026). Alwi Farhan bertanding lebih dulu melawan wakil China, Hu Zhe An.

Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu sempat unggul pada awal gim pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.

1. Perjuangan Alwi dan Putri KW yang Harus Kandas

Alwi kehilangan cukup banyak poin. Sempat melawan, Alwi pun akhirnya harus mengakui ketangguhan Hu Zhe An di gim pertama dengan skor 19-21.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, Alwi tak menemukan momentum terbaiknya. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu pun harus menelan kekalahan dengan skor 12-21.

Di pertandingan lainnya, Putri Kusuma Wardani juga menelan kekalahan pada babak perempat final French Open 2026. Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- tumbang dari wakil Jepang, Hina Akechi.