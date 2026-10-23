Jadwal Perempat Final French Open 2026, Indonesia Loloskan 8 Wakil

JAKARTA - Turnamen French Open 2026 memasuki babak perempat final hari ini, Jumat (23/10/2026). Sejumlah wakil Indonesia bakal bertanding pada babak 8 besar yang digelar di Arena Grand Paris, Paris, Prancis.

1. 8 Wakil Indonesia Lolos Perempat Final

Sebanyak 8 wakil Indonesia bakal memperebutkan tiket semifinal French Open 2026. Perwakilan Indonesia itu merata di sektor.

Pada tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah dan Alwi Farhan berhasil menembus semifinal. Moh Zaki Ubaidillah lolos ke perempat final setelah menumbangkan wakil Jepang, Koki Watanabe, dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 pada pertandingan yang berlangsung di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB.

Sementara Awli Farhan sukses menyingkirkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus, dalam dua gim langsung dengan poin 21-18 dan 21-17.

Pada sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani melaju ke perempat final setelah mengandaskan perlawanan wakil Turki, Neslihan Arin. Putri tak menemui kesulitan hingga berhasil memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-8.

Di sektor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap merebut tike semifinal French Open 2026. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses mengalahkan jagoan China, Chen Bo Yang/Liu Yi, dalam dua gim langsung dengan skor ketat 24-22 dan 22-20.

Sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Christo Popov dan Toma Junior Popov, pada babak 16 besar. Pasangan itu menang 2 gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-15

Pada sektor ganda putri, Indonesia masih menyisakan 2 wakil di babak perempat final. Keduanya adalah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Pada ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, juga lolos ke babak perempat final. Pasangan itu mengalahkan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan, dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-12.