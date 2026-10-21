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Hasil French Open 2026: Singkirkan Wakil India, Putri KW Amankan Tiket 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |21:16 WIB
Hasil French Open 2026: Singkirkan Wakil India, Putri KW Amankan Tiket 16 Besar
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
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PARIS – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses melangkah ke babak 16 besar French Open 2026. Kepastian tersebut didapat usai Putri KW menyudahi perlawanan sengit wakil India, Devika Sihag, lewat pertarungan rubber game ketat yang berakhir dengan skor 21-9, 16-21, dan 22-20 pada laga babak 32 besar di Arena Grand Paris, Tremblay-en-France, Paris, Prancis, Rabu (21/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Putri berusaha tampil dengan performa terbaiknya melawan Devika. Pada awal gim ini, Putri mampu unggul 3-1 atas lawan dan berusaha memperlebar jarak.

Putri tampaknya tidak kesulitan untuk menampilkan pola permainan yang sudah disiapkan. Ia terus mendominasi hingga unggul jauh 13-6 atas Devika.

Devika akhirnya harus mengakui ketangguhan Putri dalam gim pertama. Pasalnya, ia kalah dengan poin telak dari Putri, yakni 9-21.

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)
Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

Dalam gim kedua, Devika tampil lebih agresif sejak awal demi meraih poin demi poin. Sementara waktu ia berhasil memimpin 6-4 atas Putri.

 

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