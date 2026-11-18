Hasil Hong Kong Open 2026: Dejan/Felisha Bungkam Unggulan Thailand, Faza/Aisyah Tumbang

Simak hasil Hong Kong Open 2026 yang melibatkan dua ganda campuran Indonesia termasuk Dejan/Felisha (Foto: X/@INABadminton)

KOWLOON – Hasil Hong Kong Open 2026 Super 500 untuk dua wakil Indonesia sudah diketahui. Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju sementara Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata tumbang.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, pada Rabu (18/11/2026) sore WIB. Dejan/Felisha berhasil merebut kemenangan manis atas unggulan Thailand, Dechapol Puavanukroh/Supissara Paewsampran.

Bermain efektif, Dejan/Felisha mampu menguasai pertandingan sejak awal gim pertama. Keduanya pun berhasil memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-18.

Berlanjut pada gim kedua, Dejan/Felisha tak mengendurkan intensitas serangan. Kombinasi permainan efektif serta ofensif mengantar keduanya memenangkan gim kedua dengan skor meyakinkan 21-13.

Hasil ini mengantar Dejan/Felisha ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026. Sementara, Dechapol/Supissara yang berstatus unggulan ketiga dalam turnamen harus puas tersingkir di babak 32 besar.

Pada pertandingan lainnya, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata terhenti di babak 32 besar. Marwan/Aisyah kalah dari wakil Malaysia, Hoo Pang Ron/Lai Pei Jing.