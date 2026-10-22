Lolos 16 Besar French Open 2026, Putri KW Ngaku Belum Puas dengan Performanya

PARIS – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menegaskan dirinya belum puas dengan performa yang ditampilkannya meski berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar French Open 2026. Evaluasi dan pembenahan diri pun bakal langsung dilakukan atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut demi menyongsong laga berikutnya.

Dalam babak 32 besar, Putri mengalahkan wakil India, Devika Sihag, dengan poin 21-9, 16-21, dan 22-20. Laga itu berlangsung di Arena Grand Paris, Tremblay-en-France, Paris, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026.

1. Evaluasi Diri

Putri mengatakan tentunya sangat senang dapat melaju ke babak 16 besar karena dapat menjaga asa berprestasi. Akan tetapi, dia mengakui performanya tidak cukup baik dalam laga tersebut.

"Alhamdulillah masih diberikan kemenangan tapi pasti saya tidak puas dengan permainan hari ini. Gim pertama saya bermain cukup baik tapi di gim kedua dan ketiga kepercayaan dirinya agak goyah," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/10/2026).

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

"Lebih karena pola pikirnya lepas dan akhirnya banyak sekali melakukan kesalahan sendiri," tambahnya.