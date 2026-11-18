Hasil Hong Kong Open 2026: Amri/Nita dan Putri KW Kompak Amankan Tiket 16 Besar

KOWLOON – Dua wakil Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Putri Kusuma Wardani sukses melanjutkan langkah ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026. Kepastian itu diraih setelah keduanya berhasil menundukkan lawan masing-masing di babak 32 besar yang dihelat di Kai Tak Arena, Kowloon, Rabu (18/11/2026) pagi WIB.

Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah serta pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani, itu tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Meski mendapatkan perlawanan berat, keduanya pun tetap sukses mengamankan tiket ke 16 besar.

1. Perjuangan Sempurna Putri KW

Putri berhadapan dengan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa. Dalam gim pertama, tunggal putri Indonesia tersebut tampil cukup percaya diri sehingga merepotkan lawan.

Sementara waktu, Putri dapat unggul 14-12 atas Karupathevan Letshanaa. Putri pun berusaha keras untuk terus memperlebar keunggulan atas lawan.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

Kerja keras Putri pun membuahkan hasil manis. Kepastian itu setelah dia mengalahkan Karupathevan Letshanaa dengan poin 21-15.

Dalam gim kedua, Putri berusaha melanjutkan performa apiknya. Untuk sementara, dia dapat unggul 12-6 atas Karupathevan Letshanaa.

Karupathevan Letshanaa lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Putri. Kali ini dia kalah dengan catatan poin 12-21.

2. Kemenangan Sengit Amri/Nita

Di laga lainnya, Amri/Nita berhadapan dengan wakil tuan rumah Hong Kong, Zhirui Jerry Yu/Tse Yin Suet. Laga antara kedua pasangan berjalan cukup ketat di gim pertama.