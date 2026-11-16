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Penyebab Megawati Hangestri Terancam Ditendang dari Skuad Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |17:58 WIB
Penyebab Megawati Hangestri Terancam Ditendang dari Skuad Hyundai Hillstate
Pevoli Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
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KLUB bola voli putri asal Korea Selatan, Hyundai Hillstate, tengah berada di bawah tekanan besar usai mengawali musim Liga Voli Korea 2026-2027 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Dari empat pertandingan awal yang telah dilakoni, tim yang kini dibela Megawati Hangerstri itu terpuruk di dasar klasemen sementara tersebut belum sekalipun mencicipi manisnya kemenangan.

Rentetan hasil minor ini semakin diperpanjang setelah Hyundai Hillstate kembali menelan kekalahan telak tiga set langsung (18-25, 21-25, 18-25) saat menjamu Korea Expressway Corporation di Suwon Indoor Gymnasium. Situasi krisis ini membuat manajemen klub dan jajaran pelatih mulai mempertimbangkan opsi perombakan total skuad.

Sorotan tajam pun mengarah kepada pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri, serta pevoli asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson. Sejumlah suporter mulai melontarkan kritik pedas di berbagai forum daring karena menilai performa keduanya belum mampu mengangkat prestasi tim.

1. Dilema Taktik Pelatih Kang Sung-hyung

Menanggapi rumor perombakan pemain, pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mengakui opsi pergantian pemain asing dan kuota Asia memang masuk dalam radar pertimbangannya. Kendati demikian, ia tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru karena terkendala benturan posisi di lapangan.

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Megawati direkrut melalui kuota Asia untuk mengisi pos opposite hitter, posisi yang umumnya juga ditempati oleh pemain asing dengan daya serang tinggi. Jika klub ingin mendatangkan pemain baru untuk memperbaiki lini pertahanan atau blok, mereka harus memutar otak mencari komposisi yang pas agar tidak merusak keseimbangan tim.

"Karena persoalan posisi, jika kami mengganti pemain kuota Asia, kami juga harus mengganti pemain asing. Tidak banyak pemain kuota Asia berposisi opposite hitter yang memiliki kemampuan menyerang seperti Megawati saat ini," ujar Kang Sung-hyun, dikutip dari Naver, Senin (16/11/2026).

 

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