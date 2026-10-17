Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Miliki Rekor Fantastis Lawan Petenis Top 10 WTA di 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |01:01 WIB
Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Miliki Rekor Fantastis Lawan Petenis Top 10 WTA di 2026
Petenis asal Filipina, Alexandra Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
A
A
A

PERJALANAN karier petenis Alexandra Eala di panggung WTA Tour musim 2026 ditutup dengan catatan prestisius. Petenis muda asal Filipina yang baru berusia 21 tahun ini mencatatkan pencapaian luar biasa yang mengungguli barisan petenis papan atas dunia di kelompok usianya.

Meski langkahnya di US Open 2026 sempat terhenti usai kalah dalam pertarungan sengit tiga set melawan Iva Jovic, hasil tersebut sama sekali tidak meredam sinar kepemimpinannya. Seorang mantan bintang WTA bahkan menilai ia bakal membuktikan kualitas sesungguhnya di masa depan.

Secara keseluruhan, Eala mengumpulkan jumlah kemenangan atas lawan berperingkat 10 besar yang hampir empat kali lipat lebih banyak dibandingkan raihan Jovic sepanjang tahun ini. Angka tersebut menjadi bukti betapa mematikannya performa Eala saat berada di level tertinggi.

Popularitas Eala kini melesat cepat seiring dengan basis penggemarnya yang sangat masif di jagat olahraga. Kehadirannya tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga menebar ancaman nyata bagi rival-rival utamanya di tur putri.

Puncak kebangkitannya terjadi saat Eala merengkuh gelar Tour pertamanya di turnamen WTA 500 Washington. Di partai puncak, ia sukses menumbangkan petenis top 10 dunia, Jessica Pegula, yang sekaligus memicu ekspektasi besar bahwa ia adalah calon pemegang banyak gelar Grand Slam.

Alexandra Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
Alexandra Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

1. Mampu Ungguli Para Juara Grand Slam

Berdasarkan laporan dari Sportbible, secara keseluruhan di musim 2026, Eala telah membukukan tujuh kemenangan atas petenis peringkat 10 besar WTA. Angka ini menjadikannya pemain berusia 21 tahun atau lebih muda dengan rekor kemenangan terbanyak melawan petenis papan atas dunia.

Catatan spektakuler tersebut bahkan melampaui raihan dua juara Grand Slam tahun ini, yakni Mirra Andreeva dan Linda Noskova. Andreeva sukses menjuarai French Open usai mengalahkan Maja Chwalinska, sedangkan Noskova mengamankan trofi kemenangan di Wimbledon.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/40/3248329/arina_varaksina-9U7X_large.jpg
Profil Arina Varaksina, Petenis Cantik Rusia yang Akan Dinaturalisasi Untuk SEA Games 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/40/3246073/alexandra_eala-JHks_large.jpg
Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Dapat Pujian Setinggi Langit dari Rafael Nadal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245155/janice_then_dan_venus_williams_akan_berduet_di_guangzhou_open_2026_janicetjen_dan_venuswilliams-euFp_large.png
Sejarah! Janice Tjen Duet dengan Venus Williams di Guangzhou Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/40/3244314/fibercreme_tennis_cup_2026_digelar_pada_19_20_september_2026-ck12_large.jpg
Tenis Makin Naik Daun, 262 Perempuan Adu Skill dan Eksplorasi Kuliner di Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/40/3241898/alexander_zverev-UtVl_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Alexander Zverev Usai Juara US Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/40/3241651/elena_rybakina-N5aD_large.jpg
Kisah Atlet Cantik Elena Rybakina, Siap Kalahkan Ratu Tenis Dunia di Final US Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement