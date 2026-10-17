Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Miliki Rekor Fantastis Lawan Petenis Top 10 WTA di 2026

PERJALANAN karier petenis Alexandra Eala di panggung WTA Tour musim 2026 ditutup dengan catatan prestisius. Petenis muda asal Filipina yang baru berusia 21 tahun ini mencatatkan pencapaian luar biasa yang mengungguli barisan petenis papan atas dunia di kelompok usianya.

Meski langkahnya di US Open 2026 sempat terhenti usai kalah dalam pertarungan sengit tiga set melawan Iva Jovic, hasil tersebut sama sekali tidak meredam sinar kepemimpinannya. Seorang mantan bintang WTA bahkan menilai ia bakal membuktikan kualitas sesungguhnya di masa depan.

Secara keseluruhan, Eala mengumpulkan jumlah kemenangan atas lawan berperingkat 10 besar yang hampir empat kali lipat lebih banyak dibandingkan raihan Jovic sepanjang tahun ini. Angka tersebut menjadi bukti betapa mematikannya performa Eala saat berada di level tertinggi.

Popularitas Eala kini melesat cepat seiring dengan basis penggemarnya yang sangat masif di jagat olahraga. Kehadirannya tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga menebar ancaman nyata bagi rival-rival utamanya di tur putri.

Puncak kebangkitannya terjadi saat Eala merengkuh gelar Tour pertamanya di turnamen WTA 500 Washington. Di partai puncak, ia sukses menumbangkan petenis top 10 dunia, Jessica Pegula, yang sekaligus memicu ekspektasi besar bahwa ia adalah calon pemegang banyak gelar Grand Slam.

Alexandra Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

1. Mampu Ungguli Para Juara Grand Slam

Berdasarkan laporan dari Sportbible, secara keseluruhan di musim 2026, Eala telah membukukan tujuh kemenangan atas petenis peringkat 10 besar WTA. Angka ini menjadikannya pemain berusia 21 tahun atau lebih muda dengan rekor kemenangan terbanyak melawan petenis papan atas dunia.

Catatan spektakuler tersebut bahkan melampaui raihan dua juara Grand Slam tahun ini, yakni Mirra Andreeva dan Linda Noskova. Andreeva sukses menjuarai French Open usai mengalahkan Maja Chwalinska, sedangkan Noskova mengamankan trofi kemenangan di Wimbledon.