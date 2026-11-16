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HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Marc Marquez Kunci Gelar Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |10:56 WIB
Hitung-hitungan Marc Marquez Kunci Gelar Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026
Simak hitung-hitungan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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HITUNG-hitungan Marc Marquez kunci gelar juara dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026 akan dibahas Okezone. Rider Ducati Lenovo itu bisa mengulangi memori manisnya di negara tersebut.

MotoGP 2026 akan memasuki seri ke-21. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

1. Momen Kunci Juara Dunia MotoGP 2026

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Seri ini bisa jadi momen Marquez mengunci gelar juara dunia yang kedelapan di MotoGP. Pria berpaspor Spanyol itu memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 431 angka.

Marquez unggul 60 poin dari Jorge Martin di posisi dua. Ia juga memimpin 74 angka atas Marco Bezzecchi yang bertengger di tangga ketiga.

2. Cukup Melebar 2 Angka

Dengan situasi itu, Marquez bisa langsung jadi juara dunia selepas Sprint Race yang digelar pada Sabtu 21 November 2026 malam WIB. Syaratnya, ia mesti unggul 62 poin dari kedua pesaing terdekat itu.

Artinya, Marquez cukup mengoleksi dua poin lebih banyak dari Martin saat Sprint Race. Caranya, pembalap berusia 33 tahun tersebut bisa memenangi balapan pendek itu tanpa peduli di mana Martinator dan Bezzecchi finis.

 

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