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Jadwal MotoGP Portugal 2026 Pekan Ini: Momen Penahbisan Marc Marquez Juara Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |07:39 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Pekan Ini: Momen Penahbisan Marc Marquez Juara Dunia!
Simak jadwal MotoGP Portugal 2026 pekan ini yang akan jadi momen Marc Marquez juara dunia (Foto: Facebook/MotoGP)
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PORTIMAO – Jadwal MotoGP Portugal 2026 pekan ini sudah diketahui. Marc Marquez bisa memastikan diri jadi juara dunia musim ini!

MotoGP 2026 akan menggelar seri ke-21. Setelah berkelana ke Asia, balapan bakal digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

1. Momen Penahbisan

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Seri ini bakal jadi momen penahbisan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP 2026. Pasalnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu hanya butuh finis di Sprint Race untuk menyegel gelar.

Marquez kini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 431 poin. Ia unggul 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua, serta 74 poin dari Marco Bezzecchi yang menduduki urutan tiga.

2. Menang Sprint Race

Gelar juara bahkan bisa dipastikan hanya dengan memenangi Sprint Race pada Sabtu 21 November 2026. Atau, Marquez cukup finis dua poin lebih banyak dari Martin serta tidak kehilangan hingga 12 angka dari Bezzecchi.

Sebab, setelah Sprint Race, hanya akan tersedia 62 poin maksimal. Karena itu, penting bagi Marquez untuk menjaga selisih angka ke Martin serta Bezzecchi dengan jumlah tersebut.

 

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