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HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Banyak Pembalap MotoGP Berasal dari Italia dan Spanyol

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:24 WIB
Penyebab Banyak Pembalap MotoGP Berasal dari Italia dan Spanyol
Para pembalap MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
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PENYEBAB banyak pembalap MotoGP berasal dari Italia dan Spanyol menarik untuk dibahas. MotoGP merupakan ajang balap motor paling bergengsi di dunia dan telah melahirkan banyak pembalap legendaris, antara lain Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, hingga Giacomo Agostini.

Jika diperhatikan, sebagian besar nama tersebut berasal dari Italia dan Spanyol. Dominasi dua negara ini di kejuaraan MotoGP sulit dibantah. Pada musim 2026, dari 22 pembalap tetap yang turun di grid, terdapat 6 pembalap Italia dan 9 pembalap Spanyol. Artinya, sekira dua pertiga grid diisi pembalap dari kedua negara, sementara 7 pembalap lainnya datang dari negara lain.

Dominasi itu juga terlihat dalam catatan sejarah. Giacomo Agostini dari Italia memegang rekor gelar dunia terbanyak sepanjang masa, yakni 15 gelar. Angel Nieto dari Spanyol menyusul dengan 13 gelar. Valentino Rossi (Italia) dan Marc Marquez (Spanyol) masing-masing mengoleksi 9 gelar dunia.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat Italia dan Spanyol begitu dominan? Berikut lima faktor utamanya:

1. Budaya dan popularitas balap motor

Balap motor sudah menjadi budaya yang berkembang pesat di Spanyol dan Italia, dengan basis penggemar besar dan termasuk cabang olahraga yang paling banyak ditonton. Popularitas ini menarik generasi muda untuk mengejar karir sebagai pembalap MotoGP.

2. Tim dan pengalaman kelas dunia

Kedua negara memiliki tim-tim berpengalaman yang piawai mengembangkan motor kompetitif. Ducati, pabrikan asal Italia yang dalam beberapa musim terakhir menjadi kekuatan dominan, adalah contohnya. Keberadaan tim papan atas ini mendorong pembalap generasi baru untuk bergabung dan menapaki jejak para juara.

Pembalap Italia didikan VR46 Academy (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
Pembalap Italia didikan VR46 Academy (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)

3. Tradisi balap yang mengakar

Sirkuit-sirkuit ternama dan pabrikan motor terkemuka yang berdiri di Spanyol dan Italia membentuk lingkungan ideal bagi lahirnya pembalap berbakat. Tradisi yang terus hidup ini menjaga pasokan pembalap hebat dari generasi ke generasi.

 

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