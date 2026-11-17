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HOME SPORTS BASKET

6 Bintang WNBA Pimpin Kamp Basket Putri Dunia di Singapura, 80 Talenta Muda Siap Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |01:05 WIB
6 Bintang WNBA Pimpin Kamp Basket Putri Dunia di Singapura, 80 Talenta Muda Siap Unjuk Gigi!
Womens Basketball Without Borders digelar di Singapura pada 18-21 November 2026. (Foto: NBA)
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WOMENS National Basketball Association (WNBA), National Basketball Association (NBA), International Basketball Federation (FIBA) and Sport Singapore (SportSG) hari ini mengumumkan kamp perdana “Women’s Basketball Without Borders” (BWB) Next Up akan diselenggarakan di OCBC Arena, The Kallang, Singapura, mulai Rabu, 18 November hingga Sabtu, 21 November 2026.

Acara Women’s BWB Next Up 2026 akan mempertemukan 80 talenta muda putri terbaik usia SMA dari seluruh dunia untuk mengikuti serangkaian tes kebugaran, movement efficiency, sesi pengembangan skill, kompetisi 3 lawan 3, seminar life skills, serta pertandingan 5 lawan 5. Mereka akan tampil di bawah bimbingan para pemain dan pelatih aktif maupun mantan pemain dan pelatih.

Womens Basketball Without Borders (BWB) All Star camp group NBA.jpg

Mantan pemain dan pelatih itu berasal dari WNBA dan FIBA, termasuk juara WNBA 2019 dan FIBA Women’s Basketball World Cup 2022 Ariel Atkins (Los Angeles Sparks), juara WNBA dua kali dan WNBA Commissioner’s Cup 2021 Jordin Canada (Atlanta Dream), juara WNBA Commissioner’s Cup 2024 dan pemain Tim Nasional Wanita Kanada Bridget Carleton (Portland Fire), empat kali juara WNBA dan dua kali juara FIBA Women’s Basketball World Cup Chelsea Gray (Las Vegas Aces), juara WNBA dan juara FIBA Women’s Basketball World Cup dua kali Brittney Griner (Connecticut Sun), dan juara WNBA dua kali, mantan anggota Tim Nasional Wanita Slovakia, serta asisten pelatih kepala Phoenix Mercury saat ini, Kristi Toliver

1. Ikut Program Sosial

Para peserta kamp dan pelatih juga akan ikut serta dalam program-program yang berdampak sosial, termasuk coaching clinic basket yang berkolaborasi dengan SportSG untuk 50 putri, serta coaching clinic untuk pelatih dan wasit. Kamp BWB Next Up 2026 Putri menandai kali ketiga BWB diselenggarakan di Singapura, setelah BWB Asia digelar di sana pada tahun 2010 dan 2025. 

Sehubungan dengan peringatan 25 tahun BWB—NBA dan FIBA global basketball development and community outreach program—NBA dan FIBA sebelumnya telah mengumumkan peluncuran BWB Next Up – dua kamp tahunan bagi 80 talenta muda pria dan 80 talenta muda wanita terbaik dari luar AS, di mana para pemain terbaik akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kamp BWB All-Star pada ajang NBA dan AT&T WNBA All-Star berikutnya.  BWB Next Up Putra yang pertama diselenggarakan di Istanbul, Turki pada Agustus 2026. 

“Kamp Women’s BWB Next Up perdana di Singapura ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi jangka panjang NBA dengan SportSG untuk mengembangkan bola basket dan memperluas akses olahraga ini di seluruh kawasan,” kata NBA Head of Southeast Asia and Asia Marketing Sheila Rasu.

 “Kamp ini akan mempertemukan talenta muda wanita berbakat dari seluruh dunia untuk belajar dari para pemain, legenda, dan pelatih WNBA, serta mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi bola basket wanita di Singapura dan di luar negeri,” ujar Sheila Rasu.

 

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