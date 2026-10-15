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NBA Gandeng David Beckham, Bidik 660 Juta Penggemar di Australia dan Asia Tenggara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |17:22 WIB
NBA Gandeng David Beckham, Bidik 660 Juta Penggemar di Australia dan Asia Tenggara!
Giannis Antetokounmpo menggila bersama Miami Heat. (Foto: Instagram/@nba)
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NATIONAL Basketball Association (NBA) dan IM8 (US) LLC, merek (brand) kesehatan dan longevity premium, hari ini mengumumkan kolaborasi multitahun yang menjadikan IM8 sebagai Mitra Nutrisi Resmi NBA di Australia dan delapan negara di Asia Tenggara, yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara eksklusif IM8 yang digelar di Upper House, Hong Kong, oleh para pendiri (co-founder) IM8, David Beckham dan Danny Yeung, bersama jajaran eksekutif NBA Asia.  Acara tersebut juga dihadiri Chris Bosh, peraih gelar juara NBA dua kali sekaligus anggota Naismith Basketball Hall of Fame.

David Beckham (tengah terus memperluas ekspansi bisnisnya. (Foto: Instagram/@davidbeckham)
David Beckham (tengah terus memperluas ekspansi bisnisnya. (Foto: Instagram/@davidbeckham)

1. Gelar Kampanye di 9 Negara

Sebagai Mitra Nutrisi Resmi NBA di kawasan tersebut, IM8 akan menghadirkan serangkaian kampanye pemasaran bertema NBA dan berbagai aktivitas engagement bagi penggemar di sembilan negara tersebut. Pada tahun 2027, IM8 juga akan menghadirkan aktivasi di NBA House, salah satu acara unggulan NBA, di mana para penggemar dapat merasakan dan mencoba langsung produk IM8.

IM8, yang berada di bawah naungan Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) dan didirikan bersama Beckham, dibangun dengan fondasi olahraga kelas dunia. Daftar atlet duta (ambassador) IM8, termasuk Giannis Antetokounmpo, peraih Kia NBA Most Valuable Player (MVP) dua kali dan juara NBA 2021.

“Beberapa tahun lalu, IM8 hanyalah sebuah ide yang saya dan David Beckham rancang bersama, dengan satu ambisi yaitu membangun brand kesehatan global yang didukung kredibilitas para atlet terbaik dunia,” ujar CEO Prenetics sekaligus Co-Founder IM8, Yeung.

“Hari ini, kami berdiri bersama NBA, liga paling ikonik di dunia sekaligus salah satu brand olahraga paling kuat di kawasan ini. Bersama, kami menghadirkan IM8 kepada sekitar 660 juta orang di Australia dan Asia Tenggara, menyinergikan komunitas penggemar basket yang masif dengan tingginya kebutuhan akan produk kesehatan dan kebugaran premium, seiring dengan ekspansi global IM8,” lanjut Yeung.

 

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