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Kisah Jujur Akane Yamaguchi Usai Juara Kumamoto Masters 2026, Merasa Hampa karena An Se-young Absen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:01 WIB
Kisah Jujur Akane Yamaguchi Usai Juara Kumamoto Masters 2026, Merasa Hampa karena An Se-young Absen
Tunggal putri asal Jepang, Akane Yamaguchi. (Foto: Instagram/badminton_baj)
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KUMAMOTO – Tunggal putri andalan Jepang, Akane Yamaguchi, akhirnya sukses merengkuh gelar juara di kandang sendiri pada turnamen Kumamoto Masters Japan 2026. Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Minggu 15 November 2026, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menang meyakinkan dua gim langsung (2-0) atas wakil China, Wang Zhi Yi.

Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi Yamaguchi di ajang tersebut setelah edisi 2024, sekaligus terasa sangat personal baginya. Pasalnya, Kumamoto merupakan basis latihan klub yang ia bela saat ini, Saishunkan Pharmaceutical, sekaligus tempat tinggalnya sehari-hari.

"Bisa meraih gelar juara di Kumamoto yang merupakan basis aktivitas saya sehari-hari memberikan kebahagiaan tersendiri yang berbeda dibandingkan turnamen World Tour pada umumnya," ujar Yamaguchi seusai pertandingan, dikutip dari Chosun, Senin (16/11/2026).

1. Pengakuan Pahit soal An Se-young

Dalam partai puncak tersebut, Yamaguchi tampil taktis dengan menerapkan tempo permainan cepat sejak awal untuk meredam gaya bermain reli panjang milik Wang Zhi Yi.

"Hari ini saya bisa bermain agresif dengan menaikkan tempo, dan sangat menyenangkan melihat strategi itu membuahkan poin," tambahnya.

Namun, di balik euforia gelar juara di rumah sendiri, Yamaguchi justru melontarkan pengakuan jujur mengenai perjuangan beratnya sepanjang musim ini, terutama saat berhadapan dengan rival terberatnya, An Se-young. Ia merasa gelar juara yang diraihnya kali ini tetap menyisakan catatan besar karena sang ratu bulu tangkis dunia asal Korea Selatan itu absen dari turnamen.

An Se Young
An Se Young

"Tahun ini saya memulainya dengan cedera. Sejak paruh kedua tahun lalu hingga paruh pertama tahun ini, rasanya bukan sekadar tidak bisa menang melawan An Se-young dan Wang Zhi Yi, melainkan untuk sekadar mengimbangi permainan mereka saja terasa sangat sulit," ungkap Yamaguchi secara terbuka.

2. Tren Kebangkitan Menuju BWF World Tour Finals

Seiring berjalannya waktu, performa Yamaguchi perlahan mulai menanjak meski rekor pertemuannya dengan An Se-young masih terpuruk dalam catatan 11 kekalahan beruntun dan belum pernah menang sekalipun tahun ini.

 

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