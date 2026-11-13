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Kalah dari Alwi Farhan di Kumamoto Masters 2026, Ubed Akui Kesulitan Baca Pola Permainan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |18:51 WIB
Kalah dari Alwi Farhan di Kumamoto Masters 2026, Ubed Akui Kesulitan Baca Pola Permainan
Kalah dari Alwi Farhan di Kumamoto Masters 2026, Ubed Akui Kesulitan Baca Pola Permainan (Dok PBSI)
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JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, mengakui pola permainan rekan senegaranya, Alwi Farhan, sulit dibaca. Hal itu membuatnya takluk dari Alwi pada babak perempat final Kumamoto Masters 2026.

1. Sulit Baca Permainan

Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Jumat (13/11/2026) pagi WIB.

Atlet yang kerap disapa Ubed itu mengatakan, Alwi begitu menyulitkannya dalam dua gim sehingga menelan kekalahan. Dia mengakui Alwi tampil cukup baik dalam laga tersebut.

"Laga yang tidak mudah bagi saya, lawan Alwi yang setiap hari berlatih bersama dan tadi sulit membaca apa yang akan dia lakukan hari ini," kata Ubed usai pertandingan.

"Dia banyak melakukan perubahan tempo permainan. Apa yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dari awal," katanya.

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