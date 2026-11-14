Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2026: Berjuang 3 Gim, Alwi Farhan Akui Keunggulan Lakshya Sen

KUMAMOTO – Alwi Farhan harus terhenti di semifinal Kumamoto Masters 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu takluk setelah berjuang tiga gim, 12-21, 21-15, dan 11-21, melawan Lakshya Sen.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Sabtu (14/11/2026) pagi WIB, Alwi cukup kesulitan di game pertama. Sen bermain dengan taktis dan agresif untuk meredam lawan.

Akibatnya, Alwi harus tertinggal 2-7 di awal-awal. Ia semakin kesulitan karena Sen tampil cukup nyaman. Skor 7-11 pun tercipta saat interval pertama.

Selepas interval, Sen kembali tak membiarkan Alwi nyaman mengembangkan permainan. Ia mencoba menjauh dan berhasil menciptakan skor 9-14.

Sen masuk poin kritis duluan dengan keunggulan 9-17 setelah mencetak tiga angka beruntun. Alwi sempat memperkecil skor tapi harus menyerah 12-21 di game pertama.

Memasuki game kedua, Alwi tancap gas. Kali ini, ia sudah bisa membaca permainan Sen. Perebutan poin awalnya ketat dengan terciptanya skor 4-4.