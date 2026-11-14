Alwi Farhan Kecewa Berat Gagal Tembus Final Kumamoto Masters 2026

KUMAMOTO – Alwi Farhan mengaku kecewa berat karena gagal mewujudkan target lolos ke final Kumamoto Masters 2026 Super 500. Ia menyebut beberapa hal cukup mengganggu performa di babak semifinal melawan Lakshya Sen, Sabtu (14/11/2026) pagi WIB.

Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Sen dengan poin 12-21, 21-15, dan 11-21. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang.

1. Tidak Sesuai Harapan

Alwi mengatakan, hasil akhir memang tidak sesuai harapannya. Ia mengakui ada beberapa kendala sehingga gagal meraih kemenangan dalam laga tersebut yang membuat langkahnya terhenti.

"Memang di luar prediksi, banyak hal yang di luar kontrol saya hari ini. Cukup mengganggu dari mulai tangan saya berdarah, keputusan hakim garis juga hakim servis," kata Alwi dalam keterangan resmi.

"Memang seharusnya saya bisa mengontrol itu tapi saya sudah mencoba mencari cara keluar dari keadaan tidak nyaman itu. Saya akan belajar dan evaluasi lagi dari hal-hal seperti ini," tambah pria berusia 21 tahun itu.

Alwi mengatakan, sebenarnya bisa mengimbangi pola permainan Sen. Namun, ia mengakui wakil India itu tampil begitu percaya diri dengan terus menekankannya.