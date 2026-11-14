Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Kecewa Berat Gagal Tembus Final Kumamoto Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |14:05 WIB
Alwi Farhan Kecewa Berat Gagal Tembus Final Kumamoto Masters 2026
Alwi Farhan mengaku kecewa berat karena gagal mewujudkan target lolos ke final Kumamoto Masters 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

KUMAMOTO – Alwi Farhan mengaku kecewa berat karena gagal mewujudkan target lolos ke final Kumamoto Masters 2026 Super 500. Ia menyebut beberapa hal cukup mengganggu performa di babak semifinal melawan Lakshya Sen, Sabtu (14/11/2026) pagi WIB.

Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Sen dengan poin 12-21, 21-15, dan 11-21. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang.

1. Tidak Sesuai Harapan

Lakshya Sen. instagam

Alwi mengatakan, hasil akhir memang tidak sesuai harapannya. Ia mengakui ada beberapa kendala sehingga gagal meraih kemenangan dalam laga tersebut yang membuat langkahnya terhenti.

"Memang di luar prediksi, banyak hal yang di luar kontrol saya hari ini. Cukup mengganggu dari mulai tangan saya berdarah, keputusan hakim garis juga hakim servis," kata Alwi dalam keterangan resmi.

"Memang seharusnya saya bisa mengontrol itu tapi saya sudah mencoba mencari cara keluar dari keadaan tidak nyaman itu. Saya akan belajar dan evaluasi lagi dari hal-hal seperti ini," tambah pria berusia 21 tahun itu.

Alwi mengatakan, sebenarnya bisa mengimbangi pola permainan Sen. Namun, ia mengakui wakil India itu tampil begitu percaya diri dengan terus menekankannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/40/3253979/alwi_farhan_harus_terhenti_di_semifinal_kumamoto_masters_2026_super_500-187y_large.jpg
Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2026: Berjuang 3 Gim, Alwi Farhan Akui Keunggulan Lakshya Sen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/40/3253960/febriana_dwipuji_dan_meilysa_trias-Neug_large.jpg
Langkah Terhenti di Perempatfinal Kumamoto Masters 2026, Febriana/Meilysa Ungkap Penyebab Kekalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/40/3253925/ubed_kalah_dari_alwi_farhan-vVoO_large.jpg
Kalah dari Alwi Farhan di Kumamoto Masters 2026, Ubed Akui Kesulitan Baca Pola Permainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/40/3253884/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-jpo2_large.jpg
Hasil Kumamoto Masters 2026: Tiwi/Fadia Tersingkir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/40/3253858/alwi_farhan_siap_tempur_di_semifinal_kumamoto_masters_2026_pbsi-PzIC_large.jpg
Alwi Farhan vs Lakshya Sen di Semifinal Kumamoto Masters 2026, Siapa Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/40/3253824/ana_dan_trias_tersingkir_di_perempatfinal_kumamoto_masters_2026_inabadminton-Y8dI_large.jpg
Hasil Kumamoto Masters 2026: Ana/Trias Disingkirkan Jagoan Jepang!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement