Alwi Farhan vs Lakshya Sen di Semifinal Kumamoto Masters 2026, Siapa Menang?

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, akan menantang wakil India, Lakshya Sen, di semifinal Kumamoto Masters 2026 yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Sabtu 14 November 2026. Alwi Farhan tak bisa meremehkan Lakshya Sen meski unggul rekor pertemuan.

Dalam dua pertemuan, Alwi Farhan selalu menang atas Lakshya Sen. Kemenangan terbaru tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2026, yang mana Alwi Farhan menang 21-19 dan 21-16.

Alwi Farhan lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Lakshya Sen Melaju Mulus di Kumamoto Masters

Seperti yang diungkap di atas, Alwi Farhan tak boleh meremehkan Lakshya Sen meski unggul rekor pertemuan. Sejak babak 32 besar, Lakshya Sen selalu menang dua game.

Lakshya Sen menang straight game atas Chi Yu-jen dengan skor 21-19 dan 21-18. Lanjut di 16 besar, Lakshya Sen menghajar Dong Tianyao 21-8 dan 21-14. Terbaru di perempatfinal, Lakshya Sen mempermalukan jagoan asal Jepang, Yushi Tanaka dengan skor 21-16 dan 21-15.

Hal itu berbeda dengan Alwi Farhan yang sempat bermain tiga game di 16 besar. Bersua pebulu tangkis Jepang, Kenta Nishimoto, Alwi Farhan menang 21-13, 6-21 dan 21-11.

2. Kebangkitan Alwi Farhan

Setelah merebut medali perunggu nomor tunggal putra Asian Games 2026, performa Alwi Farhan menurun. Terbaru di Korea Open 2026 yang berlangsung pekan lalu, Alwi Farhan rontok di 16 besar.