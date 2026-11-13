Langkah Terhenti di Perempatfinal Kumamoto Masters 2026, Febriana/Meilysa Ungkap Penyebab Kekalahan

KUMAMOTO – Perjalanan ganda putri andalan Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, harus terhenti di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Keduanya merasa sangat kecewa karena menyadari sebenarnya memiliki peluang besar untuk merebut tiket ke semifinal.

1. Kandas di Tangan Tuan Rumah

Dalam babak delapan besar, pasangan yang akrab disapa Ana/Trias itu menelan kekalahan dari wakil tuan rumah Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, dengan skor ketat 18-21 dan 18-21. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Jumat (13/11/2026).

Febriana Dwipuji Kusuma mengatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan karena mereka punya kans melaju lebih jauh. Dia mengakui bahwa dirinya sempat tampil kurang tenang saat bertanding.

"Tetap bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera meskipun hasilnya tidak seperti yang kami inginkan," kata Ana dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).

"Sebenarnya kami punya kesempatan untuk menang, sedikit lagi. Akan tetapi, api ada momen-momen di poin kritis kami salah pengembalian, kurang tenang jadi mereka bisa ambil kesempatannya," tambahnya.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

2. Akurasi Lawan Menyulitkan

Ana menilai Rin Iwanaga/Kie Nakanishi bermain sangat konsisten sepanjang dua gim tersebut. Hal itu membuat dirinya dan Trias kesulitan meladeni reli-reli lawan sehingga berujung pada kekalahan.