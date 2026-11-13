Hasil Kumamoto Masters 2026: Tiwi/Fadia Tersingkir di Perempatfinal

KUMAMOTO - Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, tersingkir di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Mereka kalah dari wakil tuan rumah, Ririna Hiramoto/Chiharu Shida.

Pertandingan tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Jumat (13/11/2026). Tiwi/Fadia kalah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Tiwi/Fadia sempat memimpin di awal gim pertama dengan skor 7-3. Namun sayang, keduanya justru kehilangan momentum hingga Hiramoto/Shida bisa membalikkan keadaan.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Hiramoto/Shida yang bermain agresif mampu unggul dengan skor 11-9. Selepas rehat, permainan duet Jepang itu semakin matang.

Adapun Tiwi/Fadia masih mencoba mengimbangi dengan kombinasi pukulan menyilang dan keras. Upaya tersebut sempat membuat Hiramoto/Shida kewalahan.

Namun akhirnya, Tiwi/Fadia menelan kekalahan dengan skor 19-21 di gim pertama.