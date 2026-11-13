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Hasil Kumamoto Masters 2026: Bungkam Ubed, Alwi Farhan Lolos ke Semifinal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:12 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2026: Bungkam Ubed, Alwi Farhan Lolos ke Semifinal!
Alwi Farhan lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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PEBULU tangkis putra Indonesia, Alwi Farhan, melaju ke semifinal Kumamoto Masters 2026.  2026. Di babak perempatfinal yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Jumat (13/11/2026) pagi WIB, Alwi Farhan menang 21-17 dan 21-12 atas sang kompatriot, Moh Zaki Ubaidillah.

Di semifinal yang berlangsung Sabtu 14 November 2026, Alwi Farhan akan menantang pemenang laga Yushi Tanaka (Jepang) dan Lakhsya Sen (India). Kelar Asian Games 2026, lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2026 merupakan pencapaian terbaik bagi Alwi Farhan.

Alwi Farhan lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Alwi dan Moh Zaki Ubaidillah -sapaan akrab Ubed- berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal gim pertama. Kondisi itu membuat jalannya laga antara kedua pebulu tangkis berjalan ketat.

Di interval gim pertama, Alwi Farhan unggul 11-8 atas Ubed. Ubed berusaha sekuat tenaga mengejar ketertinggalan dari Alwi

Singkatnya, Alwi Farhan meraih hasil manis di gim pertama. Peraih medali perunggu nomor tunggal putra Asian Games 2026 itu menang dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Ubed berusaha bangkit membalas kekalahan di gim pertama. Namun, Alwi tampil percaya diri sehingga tidak mudah hilang poin.

 

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