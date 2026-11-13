Jorge Lorenzo Marah-Marah Disebut Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP

JORGE Lorenzo marah-marah di media sosial gara-gara disebut mencoret Valentino Rossi dari daftar GOAT MotoGP. Menurutnya, ucapan tersebut diplintir oleh sejumlah media.

1. GOAT MotoGP

Jelang MotoGP Qatar 2026, Lorenzo menyebut Marquez layak untuk disandingkan dengan Giacomo Agostini sebagai pembalap terbaik sepanjang masa (GOAT). Sebab, keduanya sama-sama mengoleksi delapan gelar juara dunia.

“Menurut saya, perdebatan yang sesungguhnya akan muncul mengenai apakah Marquez atau Agostini yang merupakan pembalap terhebat sepanjang masa,” kata Lorenzo dalam wawancara bersama TNT Sports, dikutip Jumat (13/11/2026).

“Bagi saya, jika ia memenangkan gelar juara dunia kesepuluh (delapan di kelas premier) ini, ia tidak diragukan lagi akan menjadi yang terhebat di era modern,” sambungnya.

Dalam pernyataan tersebut, Lorenzo sebetulnya tidak sama sekali menyebut nama Rossi yang berstatus juara dunia sembilan kali (tujuh di MotoGP). Tapi, ucapannya itu diplintir oleh sejumlah media dengan menyeret nama The Doctor.

Terang saja, Lorenzo mengamuk. Sebab, pernyataan hasil fabrikasi media itu, membuatnya seperti tidak menghormati Rossi yang pernah menjadi rekan setim sekaligus rivalnya.