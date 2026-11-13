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Hasil Kumamoto Masters 2026: Ana/Trias Disingkirkan Jagoan Jepang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:26 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2026: Ana/Trias Disingkirkan Jagoan Jepang!
Ana/Trias tersingkir di perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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PEBULU tangkis ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, tersingkir di perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Mereka kalah dari unggulan ketiga asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dengan skor 18-21 dan 18-21 dalam laga yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Kamis (12/11/2026) siang WIB.

Dengan tersingkirnya Ana/Trias, otomatis wakil Indonesia di nomor ganda putri tinggal menyisakan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia. Siang ini, Siti/Fadia akan menghadapi wakil Jepang lain Ririna Hiramoto/Chiharu Shida.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias tersingkir di perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias tersingkir di perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias dan Rin/Kie bermain dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya pertandingan berjalan ketat.

Singkatnya, Rin/Kie unggul 13-11 atas Ana/Trias. Ana/Trias berusaha keras membalikkan keadaan demi meraih hasil maksimal.

Namun, Ana/Trias harus mengakui ketangguhan Rin/Kie di gim pertama. Pasalnya, mereka kalah dari Rin/Kie dengan skor 18-21.

 

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