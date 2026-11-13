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HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Peraih Pole Position Terbanyak di MotoGP 2026, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |00:12 WIB
3 Pembalap Peraih <i>Pole Position</i> Terbanyak di MotoGP 2026, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!
Berikut tiga pembalap peraih pole position terbanyak di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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BERIKUT tiga pembalap peraih pole position terbanyak di MotoGP 2026. Ternyata, Marc Marquez bukanlah penghuni nomor satu!

MotoGP 2026 sudah memasuki fase-fase akhir. Dua puluh balapan telah digelar hingga seri Qatar pekan lalu. Total ada sembilan pembalap yang pernah meraih posisi start terbaik.

Tapi, hanya ada tiga orang yang punya koleksi pole position terbanyak. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap Peraih Pole Position Terbanyak di MotoGP 2026

1. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi juara MotoGP Qatar 2026 (Instagram/@marcobez72)

Pembalap satu ini sempat digadang-gadang sebagai protagonista utama di MotoGP 2026. Apalagi, hingga seri ke-20, Bezzecchi total mencatatkan lima kali pole position alias start terdepan.

Sejauh ini, hanya tiga balapan yang berhasil dimenangi dari lima pole position. Bezzecchi total meraih lima kemenangan musim ini dan dua di antaranya bukan berasal dari urutan terdepan.

2. Jorge Martin

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Juara dunia MotoGP 2024 tersebut bangkit di musim ini. Martin tercatat sudah mengoleksi satu kemenangan dan empat kali pole position.

Sayangnya, tidak ada start terdepan yang mampu dikonversinya menjadi kemenangan balapan. Martin membuktikan, pole position bukanlah jaminan kemenangan di MotoGP!

 

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