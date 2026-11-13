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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Selangkah Lagi Juara Dunia MotoGP 2026, Ducati Kejar Gelar Konstruktor

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |01:13 WIB
Marc Marquez Selangkah Lagi Juara Dunia MotoGP 2026, Ducati Kejar Gelar Konstruktor
Gigi DallIgna mengingatkan Ducati tetap mengincar gelar konstruktor meski Marc Marquez bakal jadi juara dunia MotoGP 2026 pekan depan (Foto: Ducati Corse)
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MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tidak mau terlena dengan keberhasilan Marc Marquez yang tinggal selangkah lagi jadi juara dunia MotoGP 2026. Masih ada target yang perlu dikejar!

Marquez di ambang jadi juara dunia MotoGP 2026. Ia mengoleksi 431 poin dan mengungguli duo Aprilia hingga 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua serta 74 angka dari Marco Bezzecchi di urutan tiga.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Tinggal memperlebar jarak 2 angka lagi dengan Martin di MotoGP Portugal 2026, maka Marquez akan mengunci gelar juara dunia musim ini. Itu bakal menjadi titel kedelapan baginya di kelas premier.

1. Tugas Belum Selesai

Keberhasilan itu membuat segenap awak Ducati senang karena gelar juara dunia di kategori pembalap selangkah lagi dipertahankan. Tapi, Dall’Igna mengingatkan tugas jauh daripada selesai.

“Harap diingat, tugas belum sepenuhnya selesai. Komitmen total tetap dibutuhkan dalam dua seri terakhir, yang juga akan menentukan gelar juara dunia konstruktor,” kata Dall’Igna, dinukil dari Crash, Jumat (13/11/2026).

“Itu untuk menghormati kerja keras yang dilakukan seluruh tim Ducati baik di trek maupun di pabrik, juga untuk menghormati musuh-musuh kami dan suporter kami,” tutupnya.

 

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