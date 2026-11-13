Respons Alwi Farhan Kalahkan Moh Zaki Ubaidillah di Perempatfinal Kumamoto Masters 2026

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengungkap kunci sukses menang atas sang rekan senegara, Moh Zaki Ubaidillah, di perempatfinal Kumamoto Masters 2026 yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Jumat (13/11/2026) pagi WIB.

1. Alwi Farhan Paham Permainan Ubed

Alwi Farhan mengatakan, bisa menang atas Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- karena sudah paham gaya permainan sang lawan. Sekadar diketahui, kedua pemain sering bertemu di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur.

Gaya permainan Moh Zaki Ubaidillah sudah diketahui Alwi Farhan. (Foto: Humas PP PBSI)

"Pastinya sudah latihan bersama dengan waktu yang lama jadi kami lebih hafal permainan satu sama lain dibandingkan pemain lain," kata Alwi Farhan dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Jumat (13/11/2026).

"Hari ini saya bisa memegang kendali karena benar-benar siap mengatasi dan meredam kecepatan dan serangan Ubed, alhamdulillah saya bisa menang," lanjut Alwi Farhan.

2. Nyaman dengan Lapangan Ketiga

Pebulu tangkis 21 tahun itu mengaku nyaman bermain di lapangan ketiga. Ia sudah paham betul dengan karakteristik lapangan sehingga bisa tampil lepas.