Pedro Acosta Blak-blakan Kritik Format Baru Pekan Balapan MotoGP 2027, Ancam Karier Pembalap!

LOMBOK – Pedro Acosta blak-blakan mengkritik perubahan format pekan balapan MotoGP 2027. Menurut rider Red Bull KTM itu, karier seorang pembalap motor bisa makin pendek.

MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG) mengumumkan perubahan format pekan balapan untuk musim depan. Keputusan ini diklaim demi membuat ajang balap tersebut jadi lebih seru.

1. Format Pekan Balapan

Start balapan MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Saat ini, format pekan balapan adalah latihan bebas 1 dan Practice di hari Jumat. Kemudian, di hari Sabtu ada latihan bebas 2, kualifikasi, dan Sprint Race. Hari Minggu hanya berisi Warm Up dan balapan utama.

Tapi, mulai MotoGP 2027, sesi Practice dihilangkan dan diganti kualifikasi untuk menentukan grid di Sprint Race (Sprint Qualifying). Lalu, kualifikasi hari Sabtu dipakai untuk posisi start saat balapan utama.

Prosedur kualifikasi pun berbeda. Untuk Sprint Race, semua pembalap langsung turun. Sedangkan, untuk balapan, semua rider mengikuti babak pertama (Q1) lalu 12 teratas masuk ke Q2.

Tapi, format pekan balapan itu menghilangkan sesi Warm Up jelang lomba di hari Minggu. Perubahan ini jadi topik utama jelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).