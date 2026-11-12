Hakim Danish Kalahkan Veda Ega Pratama di Moto3 Portugal 2026?

HAKIM Danish mengalahkan Veda Ega Pratama di Moto3 Portugal 2026? Seri ke-21 Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Portimao, Portugal pada 20-22 November 2026.

Untuk sementara, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 144 angka. Ia unggul 19 poin atas sang rival yang berasal dari Malaysia, Hakim Danish, yang menempati posisi delapan.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

1. Peluang Hakim Danish Pertipis Jarak dari Veda Ega Pratama

Dalam balapan di Sirkuit Portimao nanti, Hakim Danish berpeluang merapatkan jarak dengan Veda Ega Pratama. Penyebabnya karena Hakim Danish berpengalaman mentas di race Moto3 Portugal 2025.

Saat itu, Hakim Danish finis ke-12 di Moto3 Portugal 2025 dan mencatatkan poin perdananya di musim tersebut. Bagaimana dengan Veda Ega Pratama?

Rider 17 tahun ini belum pernah membalap secara resmi di Sirkuit Portimao. Ia hanya sekadar mentas di tes pramusim Moto3 2026 yang dilangsungkan di sirkuit tersebut.

2. Pastikan Finis Lebih Bagus ketimbang Hakim Danish

Veda Ega Pratama bisa dipastikan finis lebih baik ketimbang Hakim Danish di klasemen akhir Moto3 2026 di Portugal. Lantas, bagaimana caranya?