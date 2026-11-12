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Jorge Lorenzo Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP jika Marc Marquez Juara Dunia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |03:22 WIB
Jorge Lorenzo Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP jika Marc Marquez Juara Dunia 2026
Jorge Lorenzo Coret Valentino Rossi dari Daftar GOAT MotoGP jika Marc Marquez Juara Dunia 2026 (Dok MotoGP)
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JAKARTA - Legenda MotoGP Valentino Rossi tak lagi masuk dalam daftar pembalap terbaik sepanjang masa (greatest of all time/GOAT) jika Marc Marquez berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2026. Hal itu diungkapkan mantan pembalap Jorge Lorenzo. 

1. Rossi Tak Masuk GOAT

Jika Marc Marquez meraih gelar juara dunia ini, pembalap asal Spanyol itu mengoleksi 8 titel di kelas utama. Jika ditotal, ia telah meraih 10 gelar juara dunia.  

Sementara Valentino Rossi telah meraih 9 gelar juara, dengan 7 di antaranya diraih di kelas utama. 

Dengan pencapaian 8 gelar juara ini, nama Marc Marquez sejajar dengan legenda MotoGP Giacomo Agostini. 

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Dalam perbincangan dengan TNT Sports di Qatar akhir pekan lalu, Lorenzo berpendapat hanya Marquez (jika ia memenangkan gelar tersebut) dan Agostini yang layak masuk dalam diskusi ini. Sementara Valentino Rossi tidak termasuk di dalamnya.

“Menurut saya, perdebatan yang sesungguhnya akan muncul mengenai apakah Marquez atau Agostini yang merupakan pembalap terhebat sepanjang masa,” ujar Lorenzo, mantan pembalap Yamaha, Ducati, dan Honda tersebut.

“Bagi saya, jika ia memenangkan gelar juara dunia kesepuluh ini, ia tidak diragukan lagi akan menjadi yang terhebat di era modern. Rossi tidak termasuk dalam jajaran tersebut,” tuturnya. 

Menurut Jorge Lorenzo, Marc Marquez tampil lebih kuat tahun lalu, sebelum mengalami cedera di Mandalika.

 

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