Aprilia Ikhlas Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026, Fokus Incar 2 Gelar Lain

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan mengincar dua gelar juara lain (Foto: Facebook/MotoGP)

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tampak sudah ikhlas bila Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2026. Fokusnya kini dialihkan untuk potensi meraih dua gelar di kategori tim dan konstruktor.

Marquez di ambang jadi juara dunia MotoGP 2026. Ia mengoleksi 431 poin dan mengungguli duo Aprilia hingga 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua serta 74 angka dari Marco Bezzecchi di urutan tiga.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tinggal memperlebar jarak 2 angka lagi dengan Martin di MotoGP Portugal 2026, maka Marquez akan mengunci gelar juara dunia musim ini. Itu bakal menjadi titel kedelapan baginya di kelas premier.

1. Akui Kehebatan

Rivola mengakui sendiri kehebatan Marc Marquez. Apalagi, ia seperti berjuang sendirian di tengah gempuran pembalap Aprilia serta tak mendapat bantuan dari sesama rider Ducati.

“Sejujurnya, dia membuat perbedaan, dia melakukannya lagi hari ini (di Qatar). Lihatlah jaraknya dengan pembalap-pembalap Ducati lain,” kata Rivola, dikutip dari Crash, Rabu (11/11/2026).

“Caranya menjalani akhir pekan, mencetak 37 poin ketika dia tahu dia bisa melakukannya, memenangi balapan di trek-trek paling sulit,” sambung lelaki asal Italia itu.

“Jadi saya angkat topi buatnya, buat resumenya, buat pengalamannya, dan caranya menangani media. Marc benar-benar hebat, itu bukan kebetulan,” puji Rivola.