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Bukan Kecepatan, Kecerdasan yang Bantu Marc Marquez Raih Poin Terbanyak di MotoGP Qatar 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |10:46 WIB
Bukan Kecepatan, Kecerdasan yang Bantu Marc Marquez Raih Poin Terbanyak di MotoGP Qatar 2026!
Marc Marquez di ambang juara MotoGP 2026 setelah meraih 32 poin di Qatar. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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MANAJER Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memuji habis-habisan sang pembalap, Marc Marquez, yang meraih poin paling banyak ketimbang rider lain di MotoGP Qatar 2026 yang berlangsung 6-8 November 2026. Davide Tardozzi menilai, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- meraih poin terbanyak di Qatar bukan karena memiliki motor paling cepat, melainkan lebih cerdas.

Penilaian itu muncul karena soal kecepatan, Davide Tardozzi menyebut Aprilia sebagai tim paling cepat di Sirkuit Losail. Namun, untungnya Ducati memiliki rider sekelas Marc Marquez yang memiliki skill paling jempolan di MotoGP saat ini.

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Kami datang ke Qatar dengan fakta para pesaing kami akan tampil lebih kuat. Namun, pada akhirnya Marc (Marquez) menjadi pembalap yang meraih poin lebih banyak dibandingkan siapa pun," kata Davide Tardozzi, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP, Rabu (11/11/2026).

"Kondisi itu membuat kami sangat bangga terhadap pembalap dan motor kami. Sejujurnya, saat ini saya pikir Marc berada di level yang luar biasa. Sebab, ia bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pembalap yang cerdas,” lanjut pria asal Italia tersebut.

1. Marc Marquez Kalahkan Rider Aprilia

Di Sprint Race MotoGP Qatar 2026, Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Ia mengalahkan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro Vr46 Racing Team) dan Jorge Martin (Aprilia Racing) yang finis di posisi dua dan tiga.

Marc Marquez mungkin saja gagal finis terdepan jika Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) tidak terjatuh di lap keempat. Saat itu, Marco Bezzecchi tercepat setelah bersenggolan dengan Marc Marquez.

 

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