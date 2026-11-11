Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Live Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex: Megawati Hangestri Dkk Raih Kemenangan Perdana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |10:36 WIB
Live Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex: Megawati Hangestri Dkk Raih Kemenangan Perdana?
Simak jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sore ini (Foto: KOVO)
A
A
A

SUWON – Live sore ini! Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan raih kemenangan perdana?

Duel Hyundai Hillstate vs GS Caltex itu merupakan matchday 3 musim reguler Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Rabu (11/11/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Papan Bawah

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Jelang laga ini, Hyundai Hillstate masih paceklik kemenangan. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu berada di papan bawah klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hyundai Hillstate selalu kalah dari dua laga pertamanya melawan IBK Altos 0-3 dan Red Sparks 1-3. Walau begitu, penampilan mereka sejatinya ada perbaikan terutama Megawati Hangestri.

Pevoli asal Indonesia itu menyumbang tujuh angka pada debutnya melawan IBK Altos. Lalu, saat menghadapi mantan timnya Red Sparks, Megatron mencetak 18 poin.

Melihat hal tersebut, bukan tidak mungkin Hyundai Hillstate akan meraih kemenangan perdananya. Apalagi, duet Megawati dan Jordan Wilson kian padu serta selalu menyumbang poin terbanyak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/43/3252758/megawati_hangestri-4BAk_large.jpg
Kisah Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Hyundai Hillstate Justru Tumbang dari Mantan Timnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/43/3252709/megawati_hangestri-p7Gg_large.jpg
Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri Kena Comeback sang Mantan 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/43/3252528/yensy_kindelan-vejX_large.jpg
Profil Yensy Kindelan, Bintang Pink Spiders yang Tempel Ketat Puncak Top Skor Liga Voli Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/43/3252252/pelatih_kang_sung_hyung_ingin_menggojlok_fisik_megawati_hangestri_dan_kawan_kawan_jelang_laga_kedua-KxwY_large.jpg
Hyundai Hillstate Belum Menang, Fisik Megawati Hangestri Dkk Bakal Digojlok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/43/3252245/megawati_hangestri-SfE7_large.jpg
Pelatih Hyundai Hillstate Ungkap Penyebab Megawati Hangestri Tampil Melempem saat Kalah 0-3 dari IBK Altos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/43/3252019/megawati_hangestri-GUgY_large.jpg
Kisah Pahit Debut Megawati Hangestri, Cuma Sumbang 7 Poin saat Hyundai Hillstate Dilibas IBK Altos 0-3
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement