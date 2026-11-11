Live Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex: Megawati Hangestri Dkk Raih Kemenangan Perdana?

Simak jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sore ini (Foto: KOVO)

SUWON – Live sore ini! Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan raih kemenangan perdana?

Duel Hyundai Hillstate vs GS Caltex itu merupakan matchday 3 musim reguler Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Rabu (11/11/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Papan Bawah

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Jelang laga ini, Hyundai Hillstate masih paceklik kemenangan. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu berada di papan bawah klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hyundai Hillstate selalu kalah dari dua laga pertamanya melawan IBK Altos 0-3 dan Red Sparks 1-3. Walau begitu, penampilan mereka sejatinya ada perbaikan terutama Megawati Hangestri.

Pevoli asal Indonesia itu menyumbang tujuh angka pada debutnya melawan IBK Altos. Lalu, saat menghadapi mantan timnya Red Sparks, Megatron mencetak 18 poin.

Melihat hal tersebut, bukan tidak mungkin Hyundai Hillstate akan meraih kemenangan perdananya. Apalagi, duet Megawati dan Jordan Wilson kian padu serta selalu menyumbang poin terbanyak.