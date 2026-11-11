Marc Marquez Diprediksi Pensiun Usai Juara Dunia MotoGP 2026, Ini Alasannya

JAKARTA - Mantan pembalap MotoGP, Stefan Bradl, memprediksi Marc Marquez akan memutuskan pensiun usai meraih gelar juara dunia MotoGP 2026. Dengan gelar juara tersebut, Marc Marquez melampaui pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi.

1. Marquez Diprediksi Pensiun

Jika meraih gelar tahun ini, total Marc Marquez akan meraih 10 gelar juara dunia, dengan 8 di antaranya diraih di kelas MotoGP. Ini akan membuat Marc Marquez melampaui 7 gelar juara Valentino Rossi di kelas MotoGP. Diketahui, saat ini Marc Marquez dan Valentino Rossi sama-sama telah mengoleksi total 9 gelar juara dunia.

Selain itu, Marc Marquez akan menyamai 8 gelar di kelas utama yang dipegang Giacomo Agostini.

“Menurut saya, jika dia memenangkan gelar juara saat ini dan melampaui Valentino Rossi (dalam daftar peraih gelar juara dunia terbanyak sepanjang masa-red), maka dialah orangnya," kata Bradl di ServusTV setelah Grand Prix Qatar, sebagaimana dilaporkan oleh Speedweek.

“Firasat saya mengatakan dia akan berkata: 'Oke, cukup sampai di sini', lalu memutuskan untuk pensiun dengan status tersebut,” ujarnya.

Namun, Bradl menambahkan tidak banyak atlet yang berani mengambil langkah untuk berhenti saat berada di puncak karier.

Diketahui, Marc Marquez telah memperpanjang kontraknya selama dua tahun dengan Ducati. Dengan kontrak barunya itu, ia bertahan di Ducati hingga 2028.