Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diprediksi Pensiun Usai Juara Dunia MotoGP 2026, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |03:17 WIB
Marc Marquez Diprediksi Pensiun Usai Juara Dunia MotoGP 2026, Ini Alasannya
Marc Marquez Diprediksi Pensiun Usai Juara Dunia MotoGP 2026, Ini Alasannya (Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pembalap MotoGP, Stefan Bradl, memprediksi Marc Marquez akan memutuskan pensiun usai meraih gelar juara dunia MotoGP 2026. Dengan gelar juara tersebut, Marc Marquez melampaui pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi. 

1. Marquez Diprediksi Pensiun

Jika meraih gelar tahun ini, total Marc Marquez akan meraih 10 gelar juara dunia, dengan 8 di antaranya diraih di kelas MotoGP. Ini akan membuat Marc Marquez melampaui 7 gelar juara Valentino Rossi di kelas MotoGP. Diketahui, saat ini Marc Marquez dan Valentino Rossi sama-sama telah mengoleksi total 9 gelar juara dunia.

Selain itu, Marc Marquez akan menyamai 8 gelar di kelas utama yang dipegang Giacomo Agostini.   

“Menurut saya, jika dia memenangkan gelar juara saat ini dan melampaui Valentino Rossi (dalam daftar peraih gelar juara dunia terbanyak sepanjang masa-red), maka dialah orangnya," kata Bradl di ServusTV setelah Grand Prix Qatar, sebagaimana dilaporkan oleh Speedweek.

“Firasat saya mengatakan dia akan berkata: 'Oke, cukup sampai di sini', lalu memutuskan untuk pensiun dengan status tersebut,” ujarnya. 

Namun, Bradl menambahkan tidak banyak atlet yang berani mengambil langkah untuk berhenti saat berada di puncak karier. 

Diketahui, Marc Marquez telah memperpanjang kontraknya selama dua tahun dengan Ducati. Dengan kontrak barunya itu, ia bertahan di Ducati hingga 2028. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253303/marc_marquez_dan_marco_bezzecchi_di_motogp_qatar_2026-HxRV_large.jpg
Marc Marquez Ditegur Pembalap Tim Rossi usai Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253299/marco_bezzecchi-3D9x_large.jpg
Marco Bezzecchi Pecahkan Rekor Legenda MotoGP, Cetak 12 Kemenangan di 12 Sirkuit Berbeda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253266/stefan_bradl_memprediksi_marc_marquez_bakal_langsung_pensiun_begitu_juara_dunia_motogp_2026-m3zW_large.jpg
Prediksi Gila Stefan Bradl: Marc Marquez Langsung Pensiun Begitu Juara Dunia MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253173/massimo_rivola_mengakui_kehebatan_marc_marquez_di_motogp_2026-NplR_large.jpg
Bos Aprilia Racing Angkat Topi untuk Marc Marquez, Tegaskan Tetap Incar Gelar Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253123/marc_marquez_di_ambang_juara_motogp_2026_marcmarquez93-zE4a_large.jpg
Syarat Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3253087/marc_marquez-N6oy_large.jpg
Jantung Marc Marquez Nyaris Copot di MotoGP Qatar 2026, Detak Jantung Tembus 190 BPM!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement