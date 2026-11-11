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HOME SPORTS MOTOGP

Profil Pedro Acosta, Pembalap MotoGP Asal Spanyol yang Dijuluki El Tiburon

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |22:22 WIB
Profil Pedro Acosta, Pembalap MotoGP Asal Spanyol yang Dijuluki <i>El Tiburon</i>
Simak profil Pedro Acosta yang dijuluki El Tiburon alias si Hiu (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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PROFIL Pedro Acosta menarik untuk diulas. Sebab, pembalap MotoGP asal Spanyol itu dijuluki El Tiburon atau Si Hiu, mencuri perhatian usai memenangi Sprint Race seri Malaysia dan finis kedua di balapan utama.

Lantas, siapa sebenarnya Pedro Acosta, dan bagaimana perjalanannya hingga menjadi salah satu bintang muda terbesar MotoGP?

1. Profil Pedro Acosta

Pedro Acosta melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Pedro Acosta Sanchez lahir pada 25 Mei 2004 di Mazarron, wilayah Murcia, Spanyol. Ia kini berusia 22 tahun dan membalap untuk Red Bull KTM Factory Racing dengan nomor 37.

Dalam tiga musim pertamanya di ajang balap motor Grand Prix, Acosta sudah menjadi juara dunia di dua kelas, yaitu Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada 2023. Ia pun naik ke MotoGP mulai 2024.

2. Asal-usul Julukan El Tiburon

El Tiburon berarti “si Hiu” dalam bahasa Spanyol. Pembalap ini juga kerap disebut El Tiburon de Mazarron atau si Hiu dari Mazarron.

Julukan itu berkaitan dengan latar belakang keluarganya. Acosta lahir di keluarga nelayan di Puerto de Mazarron, dan logo hiu menggambarkan mata pencaharian ayah serta kakeknya. Di Sirkuit Cartagena, Murcia, bahkan ada tikungan yang menggunakan namanya dengan gambar hiu.

3. Perjalanan Karier Pedro Acosta

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Acosta menjuarai PreMoto3 Spanyol pada 2017 dengan dua balapan tersisa. Setahun kemudian, ia naik ke Kejuaraan Dunia Junior Moto3.

Pada 2019, ia finis sebagai runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup dengan tiga kemenangan dan lima podium, hanya kalah dari Carlos Tatay. Gelar juara Rookies Cup ia raih pada 2020 dan membuka jalan ke Kejuaraan Dunia Moto3.

Bersama Red Bull KTM Ajo, Acosta langsung tampil menonjol pada debutnya di Moto3 2021. Ia finis kedua di seri pembuka Qatar, lalu menang di Doha setelah start dari pit lane. Sepanjang musim, ia mengoleksi enam kemenangan dan delapan podium dari 18 balapan, lalu menjadi juara dunia sebagai rookie. Sang pembalap menjadi rookie pertama yang juara sejak 1990.

Acosta naik ke Moto2 pada 2022 dan menjadi pemenang balapan termuda di kelas itu lewat kemenangan di Italia. Ia menutup musim tersebut dengan menempati posisi lima di klasemen dan terpilih sebagai Rookie of the Year Moto2.

 

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