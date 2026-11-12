Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2026: Ana/Trias dan Tiwi/Fadia Kompak Lolos Perempatfinal

Simak hasil 16 besar Kumamoto Masters 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia (Foto: X/@INABadminton)

KUMAMOTO – Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2026 Super 500 yang melibatkan wakil Indonesia sudah diketahui. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil lolos ke perempatfinal.

Kedua pasangan itu berhasil menang meyakinkan di babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Dua pertandingan tersebut digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Kamis (12/11/2026).

Hasil positif dibuka oleh Ana/Trias yang berhasil menumbangkan wakil tuan rumah, Mio Konegawa/An Uesugi. Ana/Trias harus berjuang menghadapi permainan agresif duet Jepang itu.

Namun akhirnya, Ana/Trias mampu memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-17. Memasuki gim kedua, Ana/Trias yang mendapat momentum menuntaskan laga dengan skor meyakinkan 21-11.

Pada pertandingan lainnya, Tiwi/Fadia berhasil menyusul dengan kemenangan sulit atas wakil tuan rumah, Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto. Tiwi/Fadia harus melalui tiga gim yang sengit.

Di gim pertama, Tiwi/Fadia menghadapi permainan ofensif hingga menyerah 20-22. Berlanjut ke gim kedua, Duet Indonesia mampu menyamakan kedudukan dengan kemenangan 21-19.