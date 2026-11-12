Hasil Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Tantang Ubed di Perempatfinal!

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengamankan tiket perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Unggulan keenam ini mengalahkan wakil Jepang Kenta Nishimoto dengan skor 21-13, 6-21, dan 21-11.

Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di babak 16 besar. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Kamis (12/11/2026) pagi WIB.

Ubed akan menantang Alwi Farhan di perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di babak perempatfinal yang berlangsung Jumat 13 November 2026, Alwi Farhan akan menantang sang junior, Moh Zaki Ubadillah. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- lolos ke perempatfinal setelah menumbangkan unggulan pertama asal Prancis, Christo Popov.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan tampil percaya diri melawan Kenta Nishimoto sejak awal gim pertama. Di saat bersamaan, Kenta Nishimoto kesulitan meladeni pola permainan Alwi Farhan. Singkatnya, Alwi Farhan menang 21-13 atas Kenta Nishimoto di gim pertama.

Memasuki gim kedua, Kenta Nishimoto tampil cukup agresif dengan terus menekan Alwi Farhan. Alwi pun kehilangan demi poin sehingga tertinggal 3-8 dari Kenta.

Kenta pun semakin percaya dir dengan terus menekan Alwi Farhan. Kenta Nishimoto pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-6.