Daftar 8 Pebulu Tangkis Tunggal Putra yang Lolos Perempatfinal Kumamoto Masters 2026

Alwi Farhan siap tempur di 16 besar Kumamoto Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

SEBANYAK 8 pebulu tangkis tunggal putra telah memastikan lolos perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Dari delapan pebulu tangkis di atas, dua di antaranya berasal dari Indonesia, yakni Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah.

Alwi Farhan menang atas wakil Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-13, 6 -21 dan 21-11. Sementara Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- lebih gila lagi.

Alwi Farhan lolos perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Ubed mengalahkan unggulan pertama asal Prancis, Christo Popov dengan skor 21-15 dan 21-19. Uniknya di perempatfinal, Alwi Farhan dan Ubed saling bentrok.

1. Amankan Satu Tempat di Semifinal

Berhubung saling bertemu di perempatfinal, tentunya sudah dipastikan ada satu wakil Indonesia yang dipastikan lolos semifinal Kumamoto Masters 2026. Lantas, kira-kira siapa yang akan memenangkan duel, Alwi Farhan atau Ubed?

Dari empat pertemuan, hasilnya sama kuat. Alwi Farhan dan Ubed sama-sama mencetak dua kemenangan dan dua kekalahan.

Pertemuan terakhir keduanya tercipta di semifinal Thailand Masters 2026. Saat itu, Ubed menang 21-18 dan 21-14 atas Alwi Farhan.